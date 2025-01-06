В Петербурге вырос минимальный взнос за капремонт

Так, взносы для домов, построенных после 1980 года, выросли с 12,17 (без лифта) и 12,72 рубля (с лифтом) до 13,36 и 13,97 рубля. Жильцы кирпичных домов типовой застройки без лифта и с лифтом платили 12,03 и 12,58 рубля. Сейчас им придётся отдать 13,21 и 13,81 рубля. Жильцы панельных хрущевок без лифта и с лифтом — 13,43 и 14,02 рубля соответственно (ранее — 12,23 и 12,77 рубля).

Владельцы квартир в домах дореволюционной постройки в 2024 году без лифта и с лифтом платили 12,45 и 12,99 рубля, в 2025 году взносы составят 13,67 и 14,26 рубля.

Ранее мы рассказывали о том, что с января МРОТ в Петербурге превысил 28 тысяч рублей. Показатель вырастет на 15% по сравнению с нынешним уровнем.