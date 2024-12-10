Цены на квартиры в Петербурге продолжают расти — как это вообще возможно после отмены льготной ипотеки? Когда же ждать снижения?

Пишут, что цены на новые квартиры продолжают расти — это правда?

«В Петербурге продолжают расти цены на квартиры в новостройках», — такое сообщение появилось в издании «Деловой Петербург» в начале декабря. Как утверждают журналисты, «за месяц цена [на квартиры] выросла на 1,8%».

Это сообщение выглядит можно назвать неожиданным на фоне ранее звучавших заявлений о том, что рост цен на недвижимость в стране в третьем квартале остановился (такое заявление еще в октябре сделал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов). Также это не согласуется с прогнозами некоторых аналитиков, ожидавших, что после отмены льготной ипотеки квартиры через некоторое время начнут дешеветь (как на первичном, так и на вторичном рынках).

Тем не менее собеседники редакции Собака.ru подтверждают сообщение журналистов — квартиры в новых домах в Петербурге действительно продолжают дорожать. Так, Максим Ельцов, генеральный директор «ПИА Недвижимость» отметил, что «цифры подтверждают вполне себе устойчивый рост и в сентябре, и в октябре». «Динамика на новостройки совершенно точно положительная», — заключил эксперт в разговоре с редакцией.

«Номинальные цены предложения медленно растут, — подтвердил Собака.ru Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. — За последний месяц они увеличились на 0.8% (до 259 тыс. руб.), в октябре рост цен составил 0.9%. Это цены экспозиции (правда, уже с учетом явно обозначенных скидок). Реальные цены сделок могут быть несколько ниже, но снижение цен по рынку в целом не происходит».