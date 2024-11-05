Самая дешевая квартира в петербургской новостройке обойдется в 3 миллиона рублей

До ближайшей станции метро «Шушары» можно добраться за 16 минут на автомобиле. При этом в среднем квартиры-студии в новостройках города имеют площадь 20,57 квадратного метра. Самые компактные варианты начинаются с 18,89 «квадрата». Об этом сообщает MR7 со ссылкой на эксперта агентства недвижимости Георгия Патанина.

Пейзажная улица в Красногвардейском районе лидирует по числу доступных предложений — здесь было зафиксировано 153 студии. Вторым по числу доступных объектов стал район Колпино и его новостройки в Новом Колпино, где было предложено 17 квартир.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что арендные ставки жилья в Петербурге побили исторический рекорд. По итогам третьего квартала средняя стоимость аренды выросла до 55,5 тысяч рублей.