Арендные ставки жилья в Петербурге побили исторический реконрд

Стоимость аренды выросла на 70% по сравнению с концом 2022 — началом 2023 года, когда на рынке арендной недвижимости наблюдался избыток предложения. Такие данные приводят в исследовании госкорпорации «Дом.РФ» на основе данных ЦИАН и Росстата.

При расчете не учитывали квартиры площадью выше 100 квадратных метров. В начале октября 2024 года в Петербурге представлено порядка 6 тысяч объявлений по аренде жилой недвижимости, за последний квартал их количество увеличилось на 84%, с начала года — на 71%.

Такой рост цены на аренду объясняют снижением доступности рыночной ипотеки из-за «роста ставок до запретительных уровней».

«Увеличение ипотечных платежей препятствует перетоку арендаторов на рынок ипотеки и позволяет собственникам квартир повышать арендную плату даже при стабильном соотношении спроса и предложения. Такая ситуация будет сохраняться до начала активного смягчения денежно-кредитной политики», — отмечают авторы исследования, пишет «РБК».