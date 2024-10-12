В Петербурге выставили на продажу квартиру, где жил Набоков

«Bосcoздaна иcтopичecкaя планировка и английский стиль, который так любил Набоков. Kваpтиpa была отрeстaвpирoвaна сотрудниками Эрмитажа. Две мастер-спальни 23 и 22 кв.м., большая гостиная с балконом и атлантами выходят на улицу Чайковского. Действующий камин из итальянского мрамора. Антикварные люстры. Справедливо сказать, что это уникальная возможность приобрести часть литературной истории, связанной с именем Владимира Набокова», — говорится в объявлении.

Продавец также указал, что в парадной дома бывал будущий император Николай II, который проводил там вечера с балериной Матильдой Кшесинской.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге выставили на продажу квартиру, где жил и творил Федор Достоевский. Продавец в объявлении пишет, что именно в ней писатель создал свой первый роман «Бедные люди».