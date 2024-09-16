В Петербурге выставили на продажу квартиру, где жил и творил Федор Достоевский

В объявлении также сказано, что квартира с четырьмя комнатами продается без ремонта. Тут также есть просторный коридор и два входа. Здание 1875 года постройки было капитально отремонтировано. За недвижимость с историей площадью в 104 квадратных метра просят 25 млн рублей.

Объявление привлекло внимание горожан. Петербуржцы возмутились такому лоту, и предложили Смольному выкупить квартиру и сделать там филиал музея имени Федора Достоевского.