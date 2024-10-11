Градсовет одобрил проект делового комплекса возле «СКА Арена»

Проект разработан архитектурным бюро «Студия 44» по заказу ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры». Комплекс будет состоять из восьми зданий, в которых разместят офисы, рестораны и магазины. Между постройками планируют создать открытые небольшие скверы, а на центральной площадке предлагают обустроить общественное пространство.

«Объемно-планировочные решения выполнены в виде островной системы объемов, что обеспечивает визуальную проницаемость застройки. Композиция решена с возвышением домов к центру застройки и понижением по периметру. Сообщение с городскими магистралями происходит через Кузнецовскую улицу, поэтому движение транспорта предложено круговым объездом для обслуживания комплекса со всех сторон», — сообщает пресс-служба КГА со слов архитектора Никиты Явейна.

Напомним, проект нового бизнес-центра от архбюро «Студия 44» представили Градостроительному совету в конце сентября. Из описания проекта следует, что на участке площадью почти 22 тысячи квадратных метров планируют построить 8 зданий разной высоты (до 16 этажей) с возвышением к центру и понижением по периметру. Здания приспособят под офисы, никаких апартаментов и гостиниц там не предусмотрено, отметил руководитель «Студии 44» Никита Явейн. Всего будет 875 машино-мест, из которых 762 разместят в подземном паркинге.

Архитектор также добавил, что проект должен стать аналогом City в Москве, с внутренними зелеными зонами. Максимальная высота построек не будет превышать 63,3 метра. Архитектурные решения будут пересекаться с фасадами «СКА Арены».