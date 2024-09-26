В Петербурге рядом с «СКА Арена» появится деловой квартал

Заказчиком выступила УК «Свиньин и Партнеры». В планах разместить в зданиях, а на первых этажах планируется разместить магазины и общепит. При этом никаких апартаментов или гостиниц не предусматривается проектом, пишет РБК.

Из описания проекта следует, что на участке площадью почти 22 тысячи квадратных метров планируют построить 8 зданий разной высоты (до 16 этажей) с возвышением к центру и понижением по периметру. Здания приспособят под офисы, никаких апартаментов и гостиниц там не предусмотрено, отметил руководитель «Студии 44» Никита Явейн. Всего будет 875 машино-мест, из которых 762 разместят в подземном паркинге.

Архитектор также добавил, что проект должен стать аналогом City в Москве, с внутренними зелеными зонами. Максимальная высота построек не будет превышать 63,3 метра. Архитектурные решения будут пересекаться с фасадами «СКА Арены».