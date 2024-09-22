Жилье в Приморском районе стало самым востребованным для петербургских арендаторов

11,2% арендаторов рассматривали жильё в Выборгском районе, где медианная ставка достигает 43,1 тыс. рублей. Ещё ниже этот показатель в Невском районе, 43,1 тыс. рублей. Квартиры в этой локации заинтересовали 11% жильцов. Дороже всего арендовать жильё в Центральном и Василеостровском районах, 97,9 тыс. рублей и 63,4 тыс. рублей соответственно. Арендой квартир в Центральном районе в августе интересовались 6,5% нанимателей, а на Васильевском острове — 5,1%. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Яндекс недвижимости».

За июнь–август арендная ставка на квартиры в Петербурге выросла на 23% и в среднем достигла 59 тыс. рублей в месяц. Дороже 20 тыс. сейчас стоят и студии в Ленинградской области. Например, аренда 22-метровой студии в Кудрово обойдётся в 24 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее мы рассказывали о петербургских локациях с самой низкой арендной ставкой. Зачастую они находятся на окраине города.