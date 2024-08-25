Полюстрово, Ульянка и Сосновая поляна: названы локации с самой низкой арендной ставкой в Петербурге

Выяснилось, что снять квартиру на долгосрочный срок в Полюстрово можно в среднем за 25,4 тыс. рублей. Медианная ставка на аренду квартиры в Сосновой Поляне немного выше, 26,5 тыс. рублей. В Ульянке средний бюджет квартиры составляет 28,6 тыс. рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование «Яндекс аренды».

Недорого сдаются квартиры в Рыбацком (медианная стоимость 29,6 тыс. рублей), Народном округе (30 тыс. рублей), Сосновском (30,3 тыс. рублей), округе Шушары (31 тыс. рублей) и Парголово (34 тыс. рублей). Дороже, но всё ещё ниже 40 тыс. рублей на аренду можно арендовать квартиры в Дачном (34,5 тыс. рублей) и Георгиевском (34,6 тыс. рублей).

Однако, согласно экспертам, найти недорогое жилье можно и в центральных районах Петербурге. Например, в Петроградском районе стоимость съёмных квартир начинается от 36 тыс. рублей, в Василеостровском — от 30 тыс. рублей, в Адмиралтейском – от 26 тыс. рублей, в Центральном от — 28 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что спрос на ипотеку сократился почти на 70% в Петербурге и Ленобласти. За июль выдали 2,94 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 15,7 млрд рублей, а в июне оформили 8,77 тысячи ипотек суммарно на 50,89 млрд рублей.