Минимальная площадь квартир в Ленобласти увеличится до 28 м2

Власти региона рассчитывают, что переходный период станет поддержкой для рынка недвижимости и позволит застройщикам плавно перейти на новые правила работы. Также председатель областного правительства Евгений Барановский подчеркнул, что динамика продаж квартир и новые решения по льготному кредитованию изменили картину на рынке первичного жилья в регионе. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Застройщики не злоупотребляют минимальной площадью и всего 11% из общего объема составляют квартиры [площадью] до 24 м2. Преимущественно это жилье, которое родители приобретают детям, поступающим в вузы Петербурга из других регионов, а с ростом себестоимости строительства такая покупка зачастую становится невозможной. Поэтому крупнейшие застройщики обратились к губернатору с просьбой принять норму с 2026 года», — пояснил Барановский.

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