В Петербурге продают башню Обуховского завода

Автор публикации также отметил, что на сегодняшний день в необычном здании располагается хостел, в котором можно единовременно разместить до 160 человек. Владелец предлагает использовать постройку для офиса, музея, учебного или медицинского центра. Здание является памятником архитектуры и имеет собственный выход на набережную.

В качестве дополнительного преимущества указана близость к станции метро «Ломоносовская» на Невско-Василеостровской (зеленой) линии петербургского метрополитена, а также тот факт, что башня и земельный участок принадлежат одному собственнику. Последний фактор, как отмечает автор опубликованного на сайте объявления, "обеспечивает простоту и безопасность оформления сделки".

Водонапорная (пристрельная) башня Обуховского завода была построена по проекту архитектора Федора Лумберга в конце XIX — начале XX века и предназначалась для настройки прицелов орудий, располагавшихся на противоположном берегу. Фасады шестигранного здания, сужающегося кверху, были выполнены в стиле эклектика с готическими мотивами.

Ранее мы писали о том, что бывшее СИЗО «Кресты» выставят на аукцион до конца 2024 года. Начальную стоимость оценивают в 1 млрд рублей.