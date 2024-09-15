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Недвижимость

В Петербурге продают башню Обуховского завода

За строение на Октябрьской набережной хотят выручить 99 миллионов рублей. Из-за нестандартного внешнего вида некоторые окрестили ее «башней для современных Рапунцель».

Фото: сайт по продаже недвижимости

Автор публикации также отметил, что на сегодняшний день в необычном здании располагается хостел, в котором можно единовременно разместить до 160 человек. Владелец предлагает использовать постройку для офиса, музея, учебного или медицинского центра. Здание является памятником архитектуры и имеет собственный выход на набережную.

В качестве дополнительного преимущества указана близость к станции метро «Ломоносовская» на Невско-Василеостровской (зеленой) линии петербургского метрополитена, а также тот факт, что башня и земельный участок принадлежат одному собственнику. Последний фактор, как отмечает автор опубликованного на сайте объявления, "обеспечивает простоту и безопасность оформления сделки".

Водонапорная (пристрельная) башня Обуховского завода была построена по проекту архитектора Федора Лумберга в конце XIX — начале XX века и предназначалась для настройки прицелов орудий, располагавшихся на противоположном берегу. Фасады шестигранного здания, сужающегося кверху, были выполнены в стиле эклектика с готическими мотивами.

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