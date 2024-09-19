В здании бывшего канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» появится корпус петербургской ВШЭ

В новом корпусе ВШЭ разместит более 4 тысяч студентов. В здании разместятся факультет физико-математических и компьютерных наук, Школа дизайна и образовательная программа «Медиакоммуникации», чьи творческие мастерские, лаборатории, фото-видео студии и другие учебные пространства займут обновленные площади. Комплекс также будет включать лаборатории ведущих партнеров Питерской Вышки, таких как VK, «Газпром», «Биокад», «Герофарм» и других, а также музей и магазин.

Конструктивистское здание Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове постройки 1931 года отреставрировала Setl Group. Постройка признана объектом культурного наследия регионального значения. Работы по восстановлению вели с 2021 году, а закончили и ввели в эксплуатацию здание только летом 2024-го. Специалисты особое внимание уделили сохранению исторического облика. Внутренняя часть переоборудовали, включая создание атриума и установку современных коммуникаций, а в водонапорной башне установили лифт.

Специально для «Собака.ru» архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина объясняет, почему возрожденная башня Чернихова ​лучшее лекарство от мучительной и неплодотворной ностальгии и великолепное напоминание о том, что мы живем в городе будущего.