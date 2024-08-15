Спрос на ипотеку сократился почти на 70% в Петербурге и Ленобласти

Как сообщает РБК со ссылкой на отчетности Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за месяц объем кредитования упал на 69%, а количество — на 67%. Средний чек тоже снизился — на 8%.

В Ленобласти обрушение спроса на ипотеку произошло на 63%. Всего в июле выдали 0,78 тысячи ипотечных займов. Объем кредитования составил 3,14 млрд рублей — падение на 70%. Средний чек сократился на 18% до 4,04 млн рублей.

В Объединенном кредитном бюро отмечают похожую ситуацию на всей территории страны. В июле банки выдали на 57% меньше кредитов на жилье, чем в июне (получено 76,44 тыс. ипотечных кредитов на 292,06 млрд рублей). На фоне падения спроса полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в июле дошла до максимума за последние 6 лет и составила 13,13%. В июне показатель был равен 8,97%.

На такой резкий обвал повлияли сокращение госпрограмм поддержки и повышение ключевой ставки до 18%. Эксперты рынка считают, что в августе падение продолжится.