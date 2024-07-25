Жильцам исторических зданий хотят упростить процедуру содержания их состояния

Согласно документу, владельцы квартир в домах — объектах культурного наследия обязаны будут поддерживать техсостояние здания «без ухудшения его физического состояния» и иных изменений. В пояснительной записке говорится, что такие меры помогут «ускорить процессы сохранения и использования объектов культурного наследия». Кроме того, это поможет владельцам квартир «существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ».

При этом порядок проведения некоторых работ в исторических домах предлагают упростить. Это касается ремонта систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и замены лифтов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за 6 лет снесли 300 дореволюционных зданий. При этом число домов с 2018 года в городе стало больше на 6%, или на 8,9 тыс.