За 6 лет в Петербурге снесли 300 дореволюционных зданий

25% изменений произошли в Пушкинском районе. По 12% — в Петродворцовом и Курортном. Далее следуют Красносельский, Выборгский и Приморский районы. Центр города преобразился меньше. Выросло также и количество улиц и и других объектов городской среды. Их за шесть лет стало на 200 больше. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Всего в Петербурге более 162 тысяч домов и строений. При этом 60% это малоэтажные здания. Средняя площадь здания составляет 2150 м2. Больше всего домов кирпичных обыкновенных (35 тыс.), следом идут рубленые из брёвен диаметром 22 см (8,2 тыс.). Крупнопанельных домов 2,9 тыс. Больше всего домов в Петербурге было построено при Валентине Матвиенко, в 2008 году (2,8 тыс.). Тогда был превышен предыдущий рекорд 1960 года (2,6 тыс. домов).

Также много домов значатся построенными в предреволюционную эпоху. 12,3 тыс. зданий в городе числятся построенными до 1917 года включительно. Самое старое отдельно стоящее здание в Петербурге (официально) относится к 1712 году. Это собор в Петропавловской крепости. Ненамного больше зданий относится к сталинской эпохе (13,2 тыс.).