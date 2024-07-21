Самая большая квартира в Петербурге стоит почти 1 миллиард рублей

Вторая самая большая квартира в Петербурге тоже находится на Крестовском острове. Там обустроена просторная гостевая зона с выходом на террасу на первом этаже и приватная видовая зона — на втором. Этажи соединяет стеклянная лестница. Объект расположен по Южной дороге, и из окон открывается панорамный вид на Южный пруд.

Третье место по площади эксперты «Авито Недвижимости» отдали 5-комнатной двухэтажной квартире на Динамовской улице. Покупателям предлагают гостиную площадью более 140 м2 с зоной кухни, обеденный стол расположен в эркере. Этот объект обойдется в 350 млн рублей.

Самым дорогим жильем на рынке новостроек стали апартаменты за 777 млн рублей. Речь идет о квартире со свободной планировкой площадью 463 кв. метра в жилом комплексе «17/33 Петровский остров».

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в два раза чаще покупают элитную недвижимость по сравнению с прошлым годом. С января по июнь 2024 года продали 245 квартир и апартаментов в этом сегменте.