В Петербурге в два раза чаще покупают элитную недвижимость по сравнению с прошлым годом

По данным консалтинговой компании NF Group, самые популярные лоты продают в домах, которые уже ввели в эксплуатацию: их доля составила 85%, увеличившись за год на 27 процентных пунктов. Наибольшим спросом пользовались квартиры и апартаменты с тремя спальнями, на них пришлось 39% от общего количества сделок.

Наибольшее число элитных квартир за отчетный период покупали на Петровском острове (52% от общего количества сделок). Второе место по объему спроса заняла Петроградская сторона (39%). На третьем месте с большим отрывом от лидеров расположился Крестовский остров (4%).

Из-за высокого спроса наметился тренд на сокращение объема предложения элитного жилья, фиксировавшийся с III квартала прошлого года. На начало июля объем предложения на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости составил 690 квартир и апартаментов общей площадью 87,4 тысяч квадратных метров. Количество лотов снизилось на 11% за полугодие и на 34% — за год.

Средневзвешенная цена предложения в элитных новостройках достигла 670 тысяч рублей за квадратный метр, что на 6% превысило показатель конца 2023 года и на 22% — показатель аналогичного периода 2023 года. Средний бюджет сделки вырос на 43% до 75 млн рублей.

«В течение нескольких кварталов мы фиксируем устойчивый интерес к элитному жилью, как следствие, на рынке наблюдается быстрое сокращение предложения и рост цен. Высокий уровень спроса также обусловлен истощением вторичного рынка, где ажиотаж последних лет привел к вымыванию качественного предложения, в результате чего покупатели вновь обратили внимание на новостройки. По нашим оценкам, за первую половину года покупатели приобрели квартиры и апартаменты в элитных ЖК суммарно более чем на 18 млрд рублей», — рассказала директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова.