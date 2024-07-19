Петербургские квартиры в новостройках стали на 15% меньше

Доля квартир с метражом до 28 "квадратов" в уже построенных проектах в среднем составляет 16%, а в объектах, которые строят и возведут после 2026 года — уже более 25%. Доля студий в объеме продаж держится на уровне 40% и в два раза превышает спрос на «однушки».

Так, в продаже появляются и становятся стандартными по метражу однокомнатные квартиры от 30 «квадратов», двухкомнатные — от 48 «квадратов» и трехкомнатные — от 60 «квадратов». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные девелоперской компании «Группа RBI».

Согласно базе данных новостроек DataFlat, за последний год средняя площадь квартир в Петербурге на первичном рынке сократилась на 4% — с 40,9 до 39,2 «квадратов», а в Ленобласти на 6% — с 40,4 до 37,9 квадратных метров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в два раза чаще покупают элитную недвижимость по сравнению с прошлым годом. С января по июнь 2024 года продали 245 квартир и апартаментов в этом сегменте.