Администрация Василеостровского района расторгла договор со строителями плавучего квартала в Галерной гавани

«Если арендатор не оплатит штрафы и не подпишет соглашение о расторжении договора, учреждение обратится в суд для принудительного взыскания штрафа и расторжения договора», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет имущественных отношений.

Расторгнуть договор аренды решили в администрации Василеостровского района, которая выпустила заявление по поводу строительства в Галерной гавани. В нем сказано, что комитет имущественных отношений и ООО «Марина» заключали договор аренды участка в Галерной гавани для организации яхт-клуба и благоустройства территории гавани.

«По факту выяснилось, что территория используется предпринимателем не для развития водных видов спорта и создания локаций для отдыха и прогулок на берегу с красивыми видами, как ожидалось. А для строительства и дальнейшей продажи домов на понтонах, рекламируемых как "полноценная недвижимость" и при этом по документам проходящих как "маломерные суда и прочие плавсредства" (на основании формальных признаков)», — сказано в заявлении администрации.

ООО «Марина» взяло в аренду земельные участки в Галерной гавани с 2008 года. Изначально компания собралась возводить дома на понтонах и в 2017 году начала сотрудничество с компанией «Жизнь на воде». Стоимость одного плавучего дома начиналась от 19,8 млн рублей.

Всего планировали построить в Галерной гавани 250 объектов, однако теперь компания не имеет права использовать береговую линию для строительных работ и стройматериалов.

Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.