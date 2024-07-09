Администрация Василеостровского района расторгла договор со строителями плавучего квартала в Галерной гавани

Кроме того, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направило ООО «Марина» (застройщикам территории на Васильевском острове) требование о взыскании штрафов и расторжении договора аренды.
«Если арендатор не оплатит штрафы и не подпишет соглашение о расторжении договора, учреждение обратится в суд для принудительного взыскания штрафа и расторжения договора», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет имущественных отношений.
Расторгнуть договор аренды решили в администрации Василеостровского района, которая выпустила заявление по поводу строительства в Галерной гавани. В нем сказано, что комитет имущественных отношений и ООО «Марина» заключали договор аренды участка в Галерной гавани для организации яхт-клуба и благоустройства территории гавани.
«По факту выяснилось, что территория используется предпринимателем не для развития водных видов спорта и создания локаций для отдыха и прогулок на берегу с красивыми видами, как ожидалось. А для строительства и дальнейшей продажи домов на понтонах, рекламируемых как "полноценная недвижимость" и при этом по документам проходящих как "маломерные суда и прочие плавсредства" (на основании формальных признаков)», — сказано в заявлении администрации.
ООО «Марина» взяло в аренду земельные участки в Галерной гавани с 2008 года. Изначально компания собралась возводить дома на понтонах и в 2017 году начала сотрудничество с компанией «Жизнь на воде». Стоимость одного плавучего дома начиналась от 19,8 млн рублей.
Всего планировали построить в Галерной гавани 250 объектов, однако теперь компания не имеет права использовать береговую линию для строительных работ и стройматериалов.
Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.
Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.
Анна Афонина
Вместе с мужем Даниилом строит первый квартал на воде в Петербурге:
«Часть общественности, подстрекаемая главой местного МО Нелли Вавилиной, выступила против проекта и организовала проверки во всевозможных инстанциях, развернула в социальных сетях кампанию по дискредитации нашей концепции. Мы рассматриваем это как явное нарушение поручения президента о прекращении давления на предпринимателей. Подобные нападки были ожидаемы, но мы ведем свою деятельность в рамках закона, поэтому относимся к ситуации как к рабочему моменту. КГИОП подал иск, и делает это уже не впервые. В прошлый раз суд отклонил иск со следующей формулировкой: "Контроль за соблюдением требований, касающихся внешнего вида и технических характеристик плавучих объектов и судов, в полномочия Комитета не входит". Мы продолжаем реализацию проекта в Галерной гавани. Водный квартал — это важный и необходимый этап эволюции урбанистики Петербурга. Почему? Во-первых, нас признало профессиональное сообщество урбанистов, архитекторов и девелоперов — год назад проект выиграл в международном конкурсе ProEstate. Во-вторых, Петербург — город на воде и именно поэтому имеет стратегические причины развития аква-девелопмента. Петр I проектировал наш город, опираясь на Голландию и Венецию — европейский опыт жизни на воде (плавучих домов и кварталов там), позволяет увидеть эти перспективы и для нашего города. Петербург тяготеет к архитектурным традициям Европы. Сегодня он может стать главным европейским городом на воде для туристов со всего мира. Это открывает огромные перспективы для развития туризма».
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