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Недвижимость

В Галерной гавани продолжают работы по строительству плавучих домов

В ближайший месяц там появится первое здание. И это несмотря на публичные заявления и судебные разбирательства со стороны КГИОП.

Архивы Horomystudio

Сейчас на понтонах для будущих плавучих домов в Галерной гавани начали возводить стены. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на идеологов проекта, в ближайший месяц закончат строительство первого дома, несмотря на противодействие местных жителей, публичные заявления КГИОП и проверку прокуратуры.

«Иск от КГИОП, вокруг которого поднимался хайп, мы так и не получили, у нас нет никаких предписаний или запретов, требований остановить работу. Вся наша деятельность в рамках закона. Мы собираем плавсредства, что абсолютно в рамках правил яхт-клуба. Мы верим в то, что наш проект полезен для горожан», — рассказала Анна Афонина, гендиректор УК «Жизнь на воде».

Напомним, Комитет по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) через суд пытается прекратить все работы на стройке плавучих поселков в акватории Галерной гавани. Предполагается, что фирма должна также демонтировать уже собранные конструкции.

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