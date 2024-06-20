Смольный потребовал освободить Галерную гавань от плавучих построек

КГИОП подал очередной иск к ООО «Марина» по поводу работ на Галерной гавани, где планируют возводить плавучие дома. На это обратили внимание в сообществе «Живем на Васильевском», которое ведет глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

«Запретить ООО «Марина» проводить строительные и другие работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта» в отсутствие решения КГИОП», — сказано в исковом заявлении комитета.

Ведомство выдвинуло несколько обязательств в адрес компании. В том числе, снести несогласованные сооружения в акваториях, входящих в состав Галерной гавани, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда и освободить территорию от самовольно размещенных строительных материалов, оборудования, рекламного баннера и восстановить благоустройство вокруг в течение полугода. При условии, если эти пункты удовлетворит суд и они не будут исполняться, то компания должна выплачивать КГИОП по 200 тысяч рублей в месяц, пока территория не будет освобождена от нелегальных построек, посторонних предметов и благоустроена, пишет «Фонтанка».

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока оставил иск КГИОП без движения из-за того, что среди документов не было тех, которые бы доказывали, что копию заявления вручили ответчику. Когда комитет предоставит подтверждения этому, судья начнет рассматривать иск.