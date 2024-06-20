Смольный потребовал освободить Галерную гавань от плавучих построек

Комитет по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) через суд пытается прекратить все работы на стройке плавучих поселков в акватории Галерной гавани. Предполагается, что фирма должна также демонтировать уже собранные конструкции.
КГИОП подал очередной иск к ООО «Марина» по поводу работ на Галерной гавани, где планируют возводить плавучие дома. На это обратили внимание в сообществе «Живем на Васильевском», которое ведет глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.
«Запретить ООО «Марина» проводить строительные и другие работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта» в отсутствие решения КГИОП», — сказано в исковом заявлении комитета.
Ведомство выдвинуло несколько обязательств в адрес компании. В том числе, снести несогласованные сооружения в акваториях, входящих в состав Галерной гавани, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда и освободить территорию от самовольно размещенных строительных материалов, оборудования, рекламного баннера и восстановить благоустройство вокруг в течение полугода. При условии, если эти пункты удовлетворит суд и они не будут исполняться, то компания должна выплачивать КГИОП по 200 тысяч рублей в месяц, пока территория не будет освобождена от нелегальных построек, посторонних предметов и благоустроена, пишет «Фонтанка».
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока оставил иск КГИОП без движения из-за того, что среди документов не было тех, которые бы доказывали, что копию заявления вручили ответчику. Когда комитет предоставит подтверждения этому, судья начнет рассматривать иск.
ООО «Марина» взяло в аренду береговую линию еще в 2008 году, а с 2014 года у компании есть долгосрочный договор водопользования в гавани. Компания уведомляла чиновников о планах использовать территорию для понтонов и яхт-клуба. Концепцию квартала на воде здесь продвигает вместе с мужем Анна Афонина, директор УК «Управление морскими объектами». Она в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.
Анна Афонина
Вместе с мужем Даниилом строит первый квартал на воде в Петербурге:
«Часть общественности, подстрекаемая главой местного МО Нелли Вавилиной, выступила против проекта и организовала проверки во всевозможных инстанциях, развернула в социальных сетях кампанию по дискредитации нашей концепции. Мы рассматриваем это как явное нарушение поручения президента о прекращении давления на предпринимателей. Подобные нападки были ожидаемы, но мы ведем свою деятельность в рамках закона, поэтому относимся к ситуации как к рабочему моменту. КГИОП подал иск, и делает это уже не впервые. В прошлый раз суд отклонил иск со следующей формулировкой: "Контроль за соблюдением требований, касающихся внешнего вида и технических характеристик плавучих объектов и судов, в полномочия Комитета не входит". Мы продолжаем реализацию проекта в Галерной гавани. Водный квартал — это важный и необходимый этап эволюции урбанистики Петербурга. Почему? Во-первых, нас признало профессиональное сообщество урбанистов, архитекторов и девелоперов — год назад проект выиграл в международном конкурсе ProEstate. Во-вторых, Петербург — город на воде и именно поэтому имеет стратегические причины развития аква-девелопмента. Петр I проектировал наш город, опираясь на Голландию и Венецию — европейский опыт жизни на воде (плавучих домов и кварталов там), позволяет увидеть эти перспективы и для нашего города. Петербург тяготеет к архитектурным традициям Европы. Сегодня он может стать главным европейским городом на воде для туристов со всего мира. Это открывает огромные перспективы для развития туризма».
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