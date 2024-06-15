Частный дом в Петербурге окупится за 22 года аренды

Чтобы окупить покупку частного дома в Петерубрге, придется сдавать его в аренду 22,1 года без перерывов. При этом доходность составит всего лишь 4,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Мир квартир». В Ленинградской области показатели мало чем отличается. Там доходность составила 6,7%. Недвижимость в этом регионе придется сдавать почти 15 лет.

В Москве такой проект будет еще менее выгодным. Там для окупаемости потребуется 26,4 года, а доходность оценивается в 3,8%. Самые высокие показатели зафиксировали в Еврейской автономной области, где доходность составляет 20,7% годовых, а окупаемость — 4,8 года. В среднем по России доходность сдаваемых в аренду домов составляет 7,4%, а окупаемость — 13,4 года. Это выгоднее, чем сдача в аренду квартир, отмечают эксперты.

Ранее мы писали о том, что цены на загородное жилье в Петербурге оказались самыми высокими в России. Средняя стоимость одного кв. м жилой загородной недвижимости в области составляет 132 500 руб.