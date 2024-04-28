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Недвижимость

Цены на загородное жилье в Петербурге оказались самыми высокими в России

Средняя стоимость одного кв. м жилой загородной недвижимости в области составляет 132 500 руб.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

Кроме Петербурга, в тройку самых дорогих регионов попали Москва и Алтай. Там загородное жилье оценивается в 128,4 тыс. рублей за квадратный метр и в 104,5 тысячи соответственно. А самые дешевые загородные дома можно найти в Курганской области. Там квадратный метр стоит в среднем 28,7 тыс. рублей. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков сервиса «Домклик» Сбербанка.

Специалисты рассчитали медианную стоимость одного кв. м и пришли к выводу, что в среднем по стране она составляет 61 200. В пятерку регионов с самыми низкими ценами на загородную недвижимость также вошли Мордовия (31,4 тысячи рублей за кв.м), Смоленская (32,9 тысячи рублей), Псковская (33,1 тысячи рублей) и Вологодская области (33,3 тысячи рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург стал вторым в мировом рейтинге по росту цен на элитное жилье. В 2022 году город занимал только 80 строчку в списке самых динамично развивающихся городов.

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