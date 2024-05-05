Квартиры в петербургских новостройках подорожали в два раза

В Петербурге квадратный метр на первичном рынке стал дороже в 1,9 раза. Это даже больше, чем столичные показатели, где цены выросли в 1,7 раза. Эксперты связывают такой рост с действием льготной ипотеки. Участники рынка недвижимости ожидают локального пика продаж в последние месяцы действия программы. Известно, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года, но, как предполагается, и эта программа претерпит изменения. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего «квадрат» в новостройках подорожал в Омске – в 2,8 раза, в Нижнем Новгорода – в 2,7 раза, а также в Ростове-на—Дону и Краснодаре – в 2,5 раза. В Самаре жильё в новых домах стало дороже в 2,4 раза, в Перми и Уфе – в 2,3 раза, в Челябинске – в 2,2 раза, в Волгограде и Казани квартиры на первичном рынке подорожали вдвое.

Ранее мы писали о том, что цены на загородное жилье в Петербурге оказались самыми высокими в России. Средняя стоимость одного кв. м жилой загородной недвижимости в области составляет 132 500 руб.