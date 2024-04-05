Петербург стал вторым в мировом рейтинге по росту цен на элитное жилье

За год (с 2022 по 2023) цены на рынке элитного жилья подскочили на 16,9%. Самый большой рост был в филиппинском городе Манила, там рост составлял 26,3%, сказано в отчете консалтинговой компании NF Group, составленного на основе исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 международной организации Knight Frank.

Но при этом Петербург в индексе, который показывает, сколько квадратных метров недвижимости можно купить за 1 млн долларов, не попал и в топ-15, заняв 18 место. За условный 1 млн долларов можно купить 142 квадратных метра элитного жилья.

Основной прирост средневзвешенной цены лота в элитных новостройках Петербурга пришелся на конец 2023 год, считает региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев. Самый большой рост был в четвертом квартале (+11%). На конец декабря прошлого года стоимость 1 квадратного метра элитной жилой недвижимости в городе была порядка 630 000 руб.

«С одной стороны, стремительная динамика была обусловлена структурными изменениями в части выхода на рынок нового объекта по высоким ценам и вымывания наиболее ликвидного предложения за счет оживления интереса покупателей к сегменту. С другой стороны, многие девелоперы решили пересмотреть ценовую политику в сторону удорожания лотов», — отметил Соловьев.