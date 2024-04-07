В Петербурге аренда однокомнатных квартир за год подорожала на треть

Петербург уступил по росту ставок Красноярску (+47,9%), Челябинску (+46,3%), Волгограду (+38,9%) и Перми (+35,5%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова. Он считает, что рост аренды связан с тем, что потенциальные покупатели квартир вынуждены откладывать приобретение жилья и стараются снять наиболее дешевые квартиры, чтобы продолжить копить деньги на ипотеку.

«Пока доступность ипотеки для покупки готового жилья будет низкой, средние ставки аренды продолжат расти, в том числе из-за сокращения доли наиболее дешевых вариантов. Однако уже сейчас на рынке ощущается перекос между ожиданиями арендаторов и реальной рыночной ставкой аренды», — объясняет Александр Иванов.

Также он отметил, что на рынок долгосрочной аренды влияет развитие внутреннего туризма и то, что все больше владельцев сдают жильё на короткий срок.

На днях мы писали о том, что Петербург стал вторым в мировом рейтинге по росту цен на элитное жилье. В 2022 году город занимал только 80 строчку в списке самых динамично развивающихся городов мира с точки зрения роста цен на элитную недвижимость.