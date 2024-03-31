Смольный продаст историческое здание на Невском проспекте, где был магазин Zara

Арендатор ООО «Сириус», специализирующийся на розничной торговле одеждой, подал заявление о выкупе помещения осенью 2023 года. Говорится, что в Смольном стоимость помещений к сделке оценили в 706 миллионов рублей — около 350 тысяч рублей за квадратный метр. Сообщает «Деловой Петербург».

Несмотря на достаточно высокий итоговый ценник, стоимость 1 м2 не является рекордной. Так, в 2016 году при целевой продаже помещений Елисеевского магазина на Невском пр., 56, выставили цену 824 тыс. рублей за 1 м2. С тех пор стоимость недвижимости на Невском выросла, отмечают брокеры.

На днях мы рассказывали о том, что у Троицкого собора на Фонтанке хотят построить торговый центр. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план участка на набережной реки Фонтанки, 130а, общая площадь которого составляет около 6,3 тысяч квадратных метров.