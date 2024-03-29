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Недвижимость

У Троицкого собора на Фонтанке хотят построить торговый центр

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план участка на набережной реки Фонтанки, 130а, общая площадь которого составляет около 6,3 тысяч квадратных метров. Предполагается, что территорию будут использовать под «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».

Shutterstock.ru (Mashkova Polina)

«Этот участок исторически являлся торговым местом, раньше здесь находился Троицкий рынок. Этот факт, вероятно, и предопределяет его дальнейшее предпочтительное направление развития», — отметил партнер NF Group Станислав Бибик для «Делового Петербурга».

Эксперт считает, что участке можно построить ТЦ площадью около 15 тысяч квадратных метров. Из преимуществ участка — близость к метро, вид на набережную и сам собор.

Участок, о котором идет речь, купила «Бронка Групп» еще 2019 году у холдинга «Питер». Тогда планировалось, что там построят элитный дом площадью 17,6 тысяч квадратных метров, но Смольный не согласовал проект.

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