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Недвижимость

Художник Сергей Бондарев продает свою дизайнерскую квартиру. Музей имени себя!

Это история о Золушке-коммуналке, которой посчастливилось превратиться в арт-объект, вдохновленный эстетикой советских ДК.

Исторически квартира в Центральном районе Петербурга имела два входа: парадный и черный, который теперь превращен в отдельную гостевую зону. Дизайн жилого пространства (почти 114 квадратных метров!) художник Сергей Бондарев придумывал под свою коллекцию mid-century мебели, которая собралась за годы, что он вел разные бизнесы — парикмахерские «Букля», бар и магазин одежды.

«Много всякого добра я покупал по всему миру и привозил сюда. Что-то нашел в комиссионках Финляндии, что-то, например, диван цвета охры, — в петербургском магазине винтажа Maison Оsin. Все самое красивое я использовал в этом проекте, вдохновленном интерьерами НИИ и АЭС конца 1970-х — начала 1980-х из сериала HBO «Чернобыль». Увидев его, я решил, что построю ДК им. Бондарева», — рассказывал художник в интервью «Собака.ru».

Интерьер. Квартира (нет, даже музей-квартира имени себя!) художника Сергея Бондарева

В квартире почти нет верхнего света, потому что он «почти всегда неуютный». Светильники и бра Бондарев искал по аукционам вроде eBaу: одна из ламп — копия той, что снималась в «Заводном апельсине» у Кубрика. На потолке сохранилась историческая розетка с лепниной — и в итоге там оказался диско-шар. «По концепции подходит: во-первых, в советских ДК часто проводили дискотеки, а во-вторых, такой прием я видел в альбоме про студию дизайнера Мартина Маржелы», — добавлял Бондарев.

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