Художник Сергей Бондарев продает свою дизайнерскую квартиру. Музей имени себя!

В квартире почти нет верхнего света, потому что он «почти всегда неуютный». Светильники и бра Бондарев искал по аукционам вроде eBaу: одна из ламп — копия той, что снималась в «Заводном апельсине» у Кубрика. На потолке сохранилась историческая розетка с лепниной — и в итоге там оказался диско-шар. «По концепции подходит: во-первых, в советских ДК часто проводили дискотеки, а во-вторых, такой прием я видел в альбоме про студию дизайнера Мартина Маржелы», — добавлял Бондарев.