Одно из зданий фабрики Варгуниных снесут под строительство жилых домов

Группа «БФА–девелопмент» готовит территорию бывшей писчебумажной фабрики Варгуниных для демонтажа неохраняемых зданий. Госстройнадзор недавно получил уведомление об этих планах. Памятники архитектуры планируют сохранить и отреставрировать, но сносить собираются один из лицевых корпусов, выходящий к Неве. Впланах у застройщика возвести здесь ЖК.

Напомним, в середине 2023 года Смольный разрешил строительство ЖК на территории фабрики Варгуниных. В Невском районе планируют возвести 11 многоквартирных домов, школу на 1525 мест, четыре детсада на 745 мест, поликлинику, многофункциональный комплекс и другие объекты. Позднее в этом же году комитет по охране памятников опубликовал акт историко–культурной экспертизы проектной документации в части влияния работ на сохранность производственного корпуса–памятника.

Как пишет «Деловой Петербург», на сайте «БФА–девелопмента» утверждается, что «все объекты культурного наследия, находящиеся на указанной территории, будут сохранены, отреставрированы и приспособлены под современное использование: объекты культуры, спорта и обеспечения жилой застройки».