Смольный разрешил строительство ЖК на территории фабрики Варгуниных

Как сообщили в пресс-службе Смольного, правительство Петербурга утвердило проекты планировки и межевания для строительства нового жилого квартала в Невском районе. Жилые дома и инфраструктура появится в квартале между Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной, улицами Новоселов и Тельмана.

«Застройщик безвозмездно передаст в собственность города детские сады, школу, поликлинику и объекты улично-дорожной сети. По договору купли-продажи будут переданы встроенные помещения для подростково-молодёжного центра и библиотеки», — заявил губернатор Александр Беглов.

Также появится новая дорога от Тельмана до улицы Новоселов, и в планах отремонтировать участок улицы Новоселов и благоустраивать внутриквартальные проезды.

В городской администрации отмечают, что сейчас на территории будущего ЖК располагаются корпуса фабрики Варгуниных и Товарищества шерстяных изделий «Торнтон» (признаны объектами культурного значения). Инвестор также собирается восстановить за свой счет эти сооружения.

В начале июня дом XIX века для служащих фабрики Варгуниных на Октябрьской набережной снесли. Однако в отличие от других построек комплекса, у здания не было охранного статуса. Градозащитники пытались добиться, чтобы дом признали памятником. Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». Застройщик «Максимум лайф девелопмент» намерен взыскать с градозащитников убытки за остановленный снос.