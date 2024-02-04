В Ленобласти продают заброшенную котельную

Как заявляет продавец, расположенная на участке постройка — единственное в Петербурге и Ленобласти подобное помещение с высотой потолков 34 метров. В состав актива помимо ТЭЦ входит также два здания на 500 и 450 квадратных метров соответственно, там можно разместить офис или открыть производство.

Заброшенная котельная в посёлке имени Морозова — одна из местных достопримечательностей. Объект давно притягивает внимание так называемых сталкеров — любителей побродить по историческим и техногенным подземельям, катакомбам, коллекторам, шахтам, бомбоубежищам, заброшенным домам, заводам и военным частям, недостроенным зданиям и промышленным сооружениям.

В начале этого года в Ленобласти выставили на продажу усадьбу Нобелей. Она расположена в поселке Ландышевка на берегу Финского залива.