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Недвижимость

В Ленобласти продают заброшенную котельную

За имущественный комплекс площадью 4 га со зданием ТЭЦ в поселке имени Морозова просят 130 миллионов рублей.

Как заявляет продавец, расположенная на участке постройка — единственное в Петербурге и Ленобласти подобное помещение с высотой потолков 34 метров. В состав актива помимо ТЭЦ входит также два здания на 500 и 450 квадратных метров соответственно, там можно разместить офис или открыть производство.

Заброшенная котельная в посёлке имени Морозова — одна из местных достопримечательностей. Объект давно притягивает внимание так называемых сталкеров — любителей побродить по историческим и техногенным подземельям, катакомбам, коллекторам, шахтам, бомбоубежищам, заброшенным домам, заводам и военным частям, недостроенным зданиям и промышленным сооружениям.

В начале этого года в Ленобласти выставили на продажу усадьбу Нобелей. Она расположена в поселке Ландышевка на берегу Финского залива.

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