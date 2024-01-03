В Ленобласти выставили на продажу усадьбу Нобелей

Усадьба расположена на земельном участке площадью 2 га. По всему периметру выполнен ландшафтный дизайн, вымощены дорожки, сделано освещение. Полностью оборудована площадка для гольфа, есть пляж и причал для яхт, заводь для лодочных прогулок и катания на SUP.

Главной достопримечательностью усадьбы является замок площадью 350 "квадратов". В доме находится большая кухня-гостиная с панорамными окнами и выходом на террасу, пять гостевых комнат с собственными ванными, кабинет, зона отдыха, тренажёрный зал, винный погреб и места для хранения. В усадьбе подготовлено несколько двухуровневых гостевых апартаментов. В отдельном здании открыт семейный ресторан на 80 посадочных мест для торжеств, бар и кухня.

До революцию эту усадьбу приобрела за 80 тысяч финских марок Эдла Нобель, вдова Людвига Нобеля. До 1917 года семья Нобелей приезжала в Кирьола только летом, затем они обосновались там постоянно. В 1921 году Эдла Нобель уехала в Стокгольм, в поместье остались Георг и Марта Олейниковы (дочь Людвига и Эдлы Нобелей и её муж).

Недавно в Финском заливе выставили на продажу целый остров. Остров Нииттюсаари занимает площадь в 2,33 га. Территория расположена неподалеку от Выборга и относится к землям особо охраняемых территорий и объектов.