В Финляндии планируют ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Сейчас власти страны работают над поиском «юридического решения», сообщает финская медиагруппа Uutisuomalainen со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянен. Конкретные меры могут принять уже этой весной.
Глава ведомства отметил, что речь идет об ужесточении условий лицензирования сделок с недвижимостью не только для россиян, но и для лиц и компаний, которые зарегистрированы за пределами стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны.
Конкретные решения планируют принять весной. Хяккянен также добавил, что ограничения могут коснуться сдачи недвижимости в аренду, а также проверки ранее одобренных сделок.
Напомним, Финляндия закрыла погранпереходы на границе с Россией. Ограничения продлятся как минимум большую часть зимы. А недавно Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. Более того, ряд других соседних с Россией стран рассматривают возможность аналогичных мер. Что известно о ситуации? И к каким последствиям она уже привела? Коротко рассказываем в материале «Собака.ru».
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