В Финляндии планируют ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Глава ведомства отметил, что речь идет об ужесточении условий лицензирования сделок с недвижимостью не только для россиян, но и для лиц и компаний, которые зарегистрированы за пределами стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны.

Конкретные решения планируют принять весной. Хяккянен также добавил, что ограничения могут коснуться сдачи недвижимости в аренду, а также проверки ранее одобренных сделок.

Напомним, Финляндия закрыла погранпереходы на границе с Россией. Ограничения продлятся как минимум большую часть зимы. А недавно Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. Более того, ряд других соседних с Россией стран рассматривают возможность аналогичных мер. Что известно о ситуации? И к каким последствиям она уже привела? Коротко рассказываем в материале «Собака.ru».