Финляндия закрывает погранпереходы на границе с РФ. Эстония и Норвегия не исключают аналогичных шагов. Что об этом известно?

Уже этой ночью Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе с Россией. Ограничения продлятся как минимум большую часть зимы. Более того, ряд других соседних с Россией стран рассматривают возможность аналогичных мер. Что известно о ситуации? И к каким последствиям она уже привела? Коротко рассказываем в материале «Собака.ru».
Что случилось?
В среду, 15 ноября, в СМИ появились сообщения о том, что Финляндия намерена закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Тогда не уточнялось, какое именно количество пунктов пропуска может прекратить работу и на какой срок.
Уже на следующий день, 16 ноября, о решении было объявлено официально: в ночь с 17 на 18 ноября (если конкретно — с 00:00) четыре КПП прекратят пропускать какой-либо транспорт из России в Финляндию или в обратном направлении. Решение касается пунктов пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» (то есть ближайших к Петербургу). Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства страны.
КПП будут закрыты как для личного, так и для коммерческого транспорта. Таким образом, автобусы и фуры тоже смогут пересекать границу лишь на более северных пунктах пропуска. Покинуть Финляндию также можно будет лишь через открытые пограничные переходы, то есть через «Вартиус» и «Куусамо» (оба на границе с Карелией) или через «Салла» и «Райа-Йоосеппи» (на границе с Мурманской областью).
Ограничения будут действовать практически всю зиму — до 18 февраля. Впрочем, это лишь официальная дата окончания действия решения правительства. В самой бумаге сказано, что предпринятые меры могут «меняться или отменяться» в зависимости от сложившейся ситуации. Так что закрытые КПП могут открыться раньше или позже указанной даты. Так, в Финляндии уже создана петиция за ослабление ограничений.
Почему закрывают границы?
Власти Финляндии прямо пишут о том, что причиной закрытия КПП стал наплыв нелегальных мигрантов. Еще в выходные стало известно о том, что страна ограничила возможность въезда в страну с территории России на велосипедах. Тогда мотивы этого решения не объявлялись, однако в четверг издание «Фонтанка» опубликовало репортаж с границы, в котором рассказала о некотором количестве беженцев из африканских и арабских стран, которые пытались попасть в ЕС через российско-финскую границу.
Однако этих мер финским властям показалось, очевидно, недостаточно, поэтому с этих выходных ближайшие к Петербургу погранпереходы будут закрыты.
«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась, — заявила премьер-министр Петтери Орпо, объявляя о решении закрыть КПП. — Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы».
Что известно о последствиях?
В течение первых же суток после публикации решения финских властей автобусные компании начали заявлять о прекращении сообщения со страной. Так, буквально через несколько часов после объявления перевозчики Lux Express и Ecolines сообщили, что приостанавливают рейсы по маршруту Петербург — Хельсинки на неопределенный срок.
«Купившим билеты на более поздние рейсы мы предлагаем поменять их на другие направления Lux Express. Например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой, или получить компенсационный код на бесплатную поездку на наших автобусах», — сообщили представители компании Lux Express изданию «Фонтанка».
При этом в Ecolines сообщили журналистам, что люди, уже купившие билеты, «пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором».
Что в других странах?
Вполне возможно, что закрытием 4 КПП на границе Восточной Финляндии и Ленобласти дело не ограничится. Так, вскоре после заявления финских властей введение аналогичных мер допустили в Эстонии.
«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — заявил журналистам глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар.
Сходное по своему смыслу заявление сделал и министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель. «Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо», — отметила она.
Пойти на ужесточение уже введенных ограничений может и Финляндия. «Закрытие пограничных переходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд в Финляндию. Правительство готово принять еще более решительные меры в случае необходимости», — подчеркнула министр внутренних дел страны Мари Рантанен.
Артем Касумян
Юрист коллегии адвокатов Delcredere:
«Не исключено, что в результате не останется возможности для пересечения со стороны России финской границы. Не исключено, что запрет будет без каких бы то ни было исключений. Возможно, что каким-то категориям российских граждан разрешат либо пересекать российско-финскую границу, либо попадать в Финляндию через иные страны. К примеру, в некоторых странах ЕС существует такая практика в отношении лиц, рассматриваемых как политические беженцы».
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