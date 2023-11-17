Финляндия закрывает погранпереходы на границе с РФ. Эстония и Норвегия не исключают аналогичных шагов. Что об этом известно?

Что случилось?

В среду, 15 ноября, в СМИ появились сообщения о том, что Финляндия намерена закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Тогда не уточнялось, какое именно количество пунктов пропуска может прекратить работу и на какой срок.

Уже на следующий день, 16 ноября, о решении было объявлено официально: в ночь с 17 на 18 ноября (если конкретно — с 00:00) четыре КПП прекратят пропускать какой-либо транспорт из России в Финляндию или в обратном направлении. Решение касается пунктов пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» (то есть ближайших к Петербургу). Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства страны.

КПП будут закрыты как для личного, так и для коммерческого транспорта. Таким образом, автобусы и фуры тоже смогут пересекать границу лишь на более северных пунктах пропуска. Покинуть Финляндию также можно будет лишь через открытые пограничные переходы, то есть через «Вартиус» и «Куусамо» (оба на границе с Карелией) или через «Салла» и «Райа-Йоосеппи» (на границе с Мурманской областью).

Ограничения будут действовать практически всю зиму — до 18 февраля. Впрочем, это лишь официальная дата окончания действия решения правительства. В самой бумаге сказано, что предпринятые меры могут «меняться или отменяться» в зависимости от сложившейся ситуации. Так что закрытые КПП могут открыться раньше или позже указанной даты. Так, в Финляндии уже создана петиция за ослабление ограничений.