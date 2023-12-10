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Недвижимость

В декабре цены на петербургские новостройки перестали расти

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К концу года цена квадратного метра жилья в городе составила в среднем 255,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Unkas Photo/shutterstock

В Ленинградской области цены выросли лишь на 0,1% — сейчас за квадратный метр в среднем придется заплатить 162,6 тысячи рублей. В целом по России средняя стоимость жилья в новостройках в городах-миллионниках прибавила 1,6% по сравнению с ноябрем. Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на данные ЦИАН.

По мнению аналитиков стагнацию в этом секторе недвижимости можно объяснить тем, что произошло сокращение спроса и увеличение объема предложения. Также эксперты считают, что цены на квартиры в новостройках могут и вовсе упасть в ближайшее время, так как произойдет существенное ужесточение условий выдачи льготных ипотечных кредитов и продавцам придется пойти на скидки.

В конце ноября мы писали, что Петербург может лишиться почти 400 старинных зданий в центре города. Это станет возможно, если примут новую редакцию закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны…».

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