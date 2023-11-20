Петербург может лишиться почти 400 старинных зданий в центре города

Законопроект будет находиться на обсуждении до 7 декабря. В поправках говорится, что город собирается отказаться от принципа, при котором в исторической части Петербурга сопредельных районах находятся под охраной все здания: центральных районах — до 1917 года, в других районах — до 1957 года.

В документе предлагают определять историческую ценность каждого отдельного здания индивидуально. Это не затронет объекты культурного наследия и внесенные в реестр вновь выявленные памятники. Также хотят разделить исторические здания на три категории: «ценные средовые объекты», «средовые объекты» и «несредовые объекты».

В первой группе находятся 909 объектов, большинстве своем это лицевые корпуса. Они ценны тем, что «формируют участки композиционно завершенных городских пространств». Во второй группе — 6115 средовых объектов. Здания сами по себе ничего не формируют, но «соответствуют средовым характеристикам конкретного участка». Сносу они не подлежат, но можно изменять дворовые фасады при условии сохранения общей архитектуры здания.

В третьей группе — 389 несредовых объектов. Эти здания не соответствуют окружающей исторической среде. В эту категорию относят в основном дворовые флигели. Здания из этой группы сносить можно. В законопроекте отмечается, что пока учтены не все исторические здания, а объекты без категории будут регулироваться прежними нормами.