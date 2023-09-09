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Недвижимость

Петербург подорожает почти в два раза

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«Городское управление кадастровой оценки» планирует увеличить кадастровую стоимость зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест города.

Denis Mamin/shutterstock

3,4 млн объектов недвижимости Петербурга по новым оценкам будет оцениваться в 50,22 трлн рублей. Так, здание Зимнего дворца подорожает в 25 раз — до 25,6 млрд рублей. Кадастровая стоимость «Лахта Центра» вырастет с 125,7 млрд до 201,9 млрд рублей. ТК «Галерея» подорожает с 11,66 млрд до 22,1 млрд рублей. А, например, взятая наугад 50-метровая двушка в Кировском районе будет стоить 7 млн рублей вместо 3,8 млн. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

На основе кадастровой стоимости недвижимости рассчитывается налог на имущество. Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников уже успел заявить, что в следующем году ставка этой уплаты не изменится. Еще власти города отказались от снижения минимальной площади объектов торгового, административного и бытового назначения, включаемых в перечень объектов недвижимого имущества.

Также Смольный решил удвоить зону жилой застройки бывшего мясокомбината «Самсон».

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