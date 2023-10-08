Жилье в Петербурге теперь дешевле, чем в Москве

Такие данные следуют из приказа Минстроя о ценах на жилую недвижимость на четвертый квартал. Об этом сообщает «Парламентская газета». В документе приводятся показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, которые нужны для расчета субсидий регионам на реализацию жилищных программ. Минстрой пересматривает эти цифры раз в три месяца.

После перерасчета квадратный метр в Москве стоит дороже, чем в Петербурге, на 295 рублей. Также в первую пятёрку регионов с самым дорогим жильём в четвертом квартале также вошли Чукотка (155 442 рубля за "квадрат"), Краснодарский край (155 340 рублей), Сахалин (152 344), Приморье (150 560) и Магаданская область (148 266). Подмосковье и Ленобласти остались за пределами топ-5, но также расположились в первой десятке с ценами в 139 188 рублей за квадратный метр и 138 355 рублей соответственно.

Самое дешевое жилье находится в Кабардино-Балкарии — 45 100 рублей за квадратный метр, в Ингушетии (46 767 рублей), Карачаево-Черкессии (59 025 рублей).

Недавно мы рассказывали, что в Петербурге продается самый дорогой особняк в России. Его стоимость 2 млрд рублей. Четыре здания общей площадью 15 тыс. м2 расположены между Галерной улицей и Английской набережной.