18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

В Петербурге продается самый дорогой особняк в России. Его стоимость 2 млрд рублей

Поделиться:

Он располагается в историческом центре города. Четыре здания общей площадью 15 тыс. м2 расположены между Галерной улицей и Английской набережной. Главный фасад выходит на Неву, а внутри лифт, которому уже более века.

Фото: Restate.ru

Он располагается в историческом центре города. Четыре здания общей площадью 15 тыс. м2 расположены между Галерной улицей и Английской набережной. Главный фасад выходит на Неву, а внутри лифт, которому уже более века.

Петербург стал лидером по самым дорогим домам в стране. Об этом сообщает пресс-служба федеральной базы недвижимости Restate.ru. Так, самый дорогой особняк, находится между Галерной улицей и Английской набережной. Здания оборудованы подземным паркингом и собственной трансформаторной подстанцией. Прежний владелец планировал открыть гостиницу, но замысел не воплотился в жизнь.

Второй по стоимости — особняк в английском стиле на Каменном острове с площадью 1,4 тыс м2 продается за 1,75 млрд рублей. Дом окружает участок в 18 соток, где выполнен ландшафтный дизайн и оборудована зона барбекю с летней столовой.

В рейтинг городов с самыми дорогими домами вошли также Сочи и Краснодар. Москва осталась на четвёртом месте, значительно уступая Петербургу. В столице самым дорогим стал коттедж за 380 млн рублей в деревне Пучково. Около особняка площадью 1,15 тыс. м2 устроен собственный спорткомплекс с крытым бассейном.

В прошлом месяце Петербург вошел в топ городов с наименьшим количеством дешевого вторичного жилья. Доля квартир стоимостью до 2 млн рублей в городе оказалась всего 0,1%.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: