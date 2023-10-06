В Петербурге продается самый дорогой особняк в России. Его стоимость 2 млрд рублей

Он располагается в историческом центре города. Четыре здания общей площадью 15 тыс. м2 расположены между Галерной улицей и Английской набережной. Главный фасад выходит на Неву, а внутри лифт, которому уже более века.

Петербург стал лидером по самым дорогим домам в стране. Об этом сообщает пресс-служба федеральной базы недвижимости Restate.ru. Так, самый дорогой особняк, находится между Галерной улицей и Английской набережной. Здания оборудованы подземным паркингом и собственной трансформаторной подстанцией. Прежний владелец планировал открыть гостиницу, но замысел не воплотился в жизнь.

Второй по стоимости — особняк в английском стиле на Каменном острове с площадью 1,4 тыс м2 продается за 1,75 млрд рублей. Дом окружает участок в 18 соток, где выполнен ландшафтный дизайн и оборудована зона барбекю с летней столовой.

В рейтинг городов с самыми дорогими домами вошли также Сочи и Краснодар. Москва осталась на четвёртом месте, значительно уступая Петербургу. В столице самым дорогим стал коттедж за 380 млн рублей в деревне Пучково. Около особняка площадью 1,15 тыс. м2 устроен собственный спорткомплекс с крытым бассейном.

В прошлом месяце Петербург вошел в топ городов с наименьшим количеством дешевого вторичного жилья. Доля квартир стоимостью до 2 млн рублей в городе оказалась всего 0,1%.