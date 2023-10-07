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Недвижимость

В Петербурге почти выполнили годовой план по вводу нового жилья

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Сейчас задача выполнена на 95%. С января по сентябрь в эксплуатацию ввели 2,6 млн кв. м жилья при норме в 2,8 млн кв. м. Показатель был рассчитан исходя из сбалансированности социальной, инженерной и прочей инфраструктуры города.

Poliorketes/shutterstock

При этом до конца года ко вводу заявлено еще 1,7 млн м2 жилья. Однако, как и в прошлом году, власти могут скорректировать сроки приема домов, чтобы оставить ввод части из них на будущий год. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «С одной стороны, план стал меньше. Поэтому и перевыполнить его совсем несложно. С другой — совпало завершение многих проектов. И многие ещё будут сданы. У нас, например, на подходе ко вводу в эксплуатацию два объекта до конца года», — говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК».

При этом эксперты отмечают, что проекты, которые вводятся в эксплуатацию сейчас, были выведены на рынок два-три года назад. Это связано с тем, что в полном объеме заработала программа льготной ипотеки с рекордно низкой ставкой. Также стоит отметить рост спроса на жилье, только за лето в Петербурге продали 22,9 тыс. квартир, что в два раза больше, чем в июне—августе прошлого года.

Недавно крупный петербургский девелопер выкупил почти 1000 га в Каменке под жилую застройку.

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