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Недвижимость

Крупный петербургский девелопер выкупил почти 1000 га в Каменке под жилую застройку

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Холдинг Setl Group провел одну из крупнейших сделок, он приобрел 933 га в Каменке, севернее Юнтоловского заказника. Чуть ранее комиссия по изменениям в Генплан Петербурга согласилась перевести эти земли в зону жилой застройки.

Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росреестра, Setl Group закрыл сделку по покупке более 933 га у ГК Nordest в районе Каменки в Приморском районе. На данной территории можно построить порядка 4 млн квадратных метров новых площадей. Эксперты считают, что на реализацию проекта потребуется порядка 300-350 млрд рублей.

Напомним, Смольный согласился перевести в зону жилой застройки большую часть из 140 участков в Каменке, севернее Юнтоловского заказника в Приморском районе Петербурга. Территория располагается на границе Приморского и Выборгского районов и ограничена ЗСД, северной границей Приморского района, Комендантским проспектом, Парашютной улицей, береговой линией реки Каменки.

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