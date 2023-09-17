Петербург вошел в топ городов с наименьшим количеством дешевого вторичного жилья

Такие показатели в Петербурге оказались даже ниже, чем в Москве. В столице доля квартир стоимостью до 2 млн рублей равна 0,7%. Также в этот антитоп попали: Новосибирск с 1,4%, Краснодар с 1,7%, Уфа с 2%, Омск и Самара с 2,7%, Воронеж с 2,8% и Пермь с 3,4%. «Спрос на них есть, однако этот сегмент один из самых рискованных в части покупки, и здесь требуется особо тщательная проверка», — комментирует «Известиям» заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

По словам экспертов, среди российских городов-миллионников самая большая доля квартир стоимостью до 2 000 000 рублей оказалась в Красноярске — 8,2%. На втором месте Челябинск, где в бюджет два миллиона рублей укладывается покупка 3,8% всех представленных квартир, на третьем месте Волгоград с долей таких квартир — 3,5%.

Скоро Петербург подорожает почти в два раза. Чиновники планируют увеличить кадастровую стоимость зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест города.