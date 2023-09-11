Участок в 1000 га на севере Петербурга сбираются застроить жильем

Как следует из протокола комиссии, опубликованного на сайте комитета по градостроительству, речь идет о территории общей площадью 933 га в границах Арцеуловской аллеи, Парашютной и Легковой улиц и проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов.

В действующей редакции Генплана большая часть из 140 участков расположена в функциональной зоне ЖМР. Это значит, земли зарезервированы под жилое строительство в будущем. Теперь эти участки собираются перевести в зону высокоэтажной жилой застройки от 9 этажей, обратил внимание портал NSP.

Также по проекту документа там предлагают установить деловые зоны, рекреационные (с зелеными насаждениями, городскими лесами и зелеными зонами специального назначения) и зоны транспортной инфраструктуры.