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Недвижимость

Участок в 1000 га на севере Петербурга сбираются застроить жильем

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Комиссия по Генплану согласилась перевести в зону высокоэтажной жилой застройки квартал севернее Юнтоловского заказника и западнее Арцеуловской аллеи. Также там появятся деловые, рекреационные зоны и зоны транспортной инфраструктуры.

Shutterstock.com

Как следует из протокола комиссии, опубликованного на сайте комитета по градостроительству, речь идет о территории общей площадью 933 га в границах Арцеуловской аллеи, Парашютной и Легковой улиц и проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов.

В действующей редакции Генплана большая часть из 140 участков расположена в функциональной зоне ЖМР. Это значит, земли зарезервированы под жилое строительство в будущем. Теперь эти участки собираются перевести в зону высокоэтажной жилой застройки от 9 этажей, обратил внимание портал NSP.

Также по проекту документа там предлагают установить деловые зоны, рекреационные (с зелеными насаждениями, городскими лесами и зелеными зонами специального назначения) и зоны транспортной инфраструктуры.

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