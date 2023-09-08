Смольный решил удвоить зону жилой застройки бывшего мясокомбината «Самсон»

Комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга приняла ряд заявок об изменении функционала земельных участков на Московском шоссе, 13 (бывший мясокомбинат «Самсон»). Кроме этого, решено было добавить кварталу около 30 га жилых территорий.
Как пишет «Деловой Петербург», сейчас на территории бывшего завода из 165 га жилая застройка разрешена на 40 га. Остальная территория квартала принадлежит к многофункциональной или производственной зоне, в которой строить жилье запрещено.
По проекту нового генплана собирались сократить производственную зону и увеличить общественно–деловую, функционал которой позволяет строить на территории жилые дома, если они занимают не более 50% общего объема застройки.
Массовой застройкой территории бывшего мясокомбината занялись еще в 2015 году. Свои проекты здесь реализуют «ИнтерГрупп», «Аквилон», «Севенсанс» и другие. С 2018 года там возвели более 600 тысяч квадратных метров жилья. Еще почти 90 тысяч квадратных метров находится в процессе строительства.
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