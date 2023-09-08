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Недвижимость

Смольный решил удвоить зону жилой застройки бывшего мясокомбината «Самсон»

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Комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга приняла ряд заявок об изменении функционала земельных участков на Московском шоссе, 13 (бывший мясокомбинат «Самсон»). Кроме этого, решено было добавить кварталу около 30 га жилых территорий.

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Как пишет «Деловой Петербург», сейчас на территории бывшего завода из 165 га жилая застройка разрешена на 40 га. Остальная территория квартала принадлежит к многофункциональной или производственной зоне, в которой строить жилье запрещено.

По проекту нового генплана собирались сократить производственную зону и увеличить общественно–деловую, функционал которой позволяет строить на территории жилые дома, если они занимают не более 50% общего объема застройки.

Массовой застройкой территории бывшего мясокомбината занялись еще в 2015 году. Свои проекты здесь реализуют «ИнтерГрупп», «Аквилон», «Севенсанс» и другие. С 2018 года там возвели более 600 тысяч квадратных метров жилья. Еще почти 90 тысяч квадратных метров находится в процессе строительства.

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