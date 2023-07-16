Смольный одобрил снос Ленинградского дворца молодежи

Градостроительная комиссия дала добро проекту группы «Эталон» по демонтажу памятника советского неоконструктивизма. Теперь на улице профессора Попова появится элитное жилье.
Два года назад компания купила Ленинградский дворец молодёжи на улице Профессора Попова для строительства на его месте жилья премиум-класса. Сделку оценивали в 4 миллиарда рублей. В пресс-службе Группы «Эталон» подтвердили «РБК Петербург» одобрение проекта сноса ЛДМ.
Ранее КГИОП отказался включать ЛДМ в список выявленных объектов культурного наследия, объяснив это тем, что еще в 2014 году здание было включено в «перечень диссонирующих объектов» — дворец молодежи, высота которого 50 метров, намного выше предельно допустимой высоты своего квартала, которая ограничена 33 метрами.
Объем инвестиций в недвижимость Петербурга составил 64,6 млрд рублей за первое полугодие. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2023 года ожидается, что результат инвестирования окажется на уровне 100 млрд рублей.
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