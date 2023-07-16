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Недвижимость

Смольный одобрил снос Ленинградского дворца молодежи

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Градостроительная комиссия дала добро проекту группы «Эталон» по демонтажу памятника советского неоконструктивизма. Теперь на улице профессора Попова появится элитное жилье.

Пресс-служба КГИОП

Два года назад компания купила Ленинградский дворец молодёжи на улице Профессора Попова для строительства на его месте жилья премиум-класса. Сделку оценивали в 4 миллиарда рублей. В пресс-службе Группы «Эталон» подтвердили «РБК Петербург» одобрение проекта сноса ЛДМ.

Ранее КГИОП отказался включать ЛДМ в список выявленных объектов культурного наследия, объяснив это тем, что еще в 2014 году здание было включено в «перечень диссонирующих объектов» — дворец молодежи, высота которого 50 метров, намного выше предельно допустимой высоты своего квартала, которая ограничена 33 метрами.

Объем инвестиций в недвижимость Петербурга составил 64,6 млрд рублей за первое полугодие. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2023 года ожидается, что результат инвестирования окажется на уровне 100 млрд рублей.

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