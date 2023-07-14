Объем инвестиций в недвижимость Петербурга составил 64,6 млрд рублей за первое полугодие

Согласно данным исследования компании NF Group, больше всего сделок с недвижимостью Петербурга заключили инвестиционные компании и частные инвесторы, их доля составила 47% или 30,4 млрд рублей в абсолютных значениях. Еще 31% вложили девелоперы и 22% — конечные пользователи, которые покупали недвижимость для собственных целей.

Так, инвестиционные компании и частные инвесторы чаще всего выбирали торговые центры (33% от объема инвестированных ими средств), отели (26%) и офисы (24%). Девелоперы вкладывали 84% вложенных средств (16,5 млрд рублей) в земельные участки, остальное — в офисы и торговые центры. Конечные пользователи чаще покупали офисную недвижимость (83%) и индустриальные объекты (17%).

«Стабильная экономическая ситуация и сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% в течение первых шести месяцев 2023 года стимулирует локальных инвесторов приобретать активы, в том числе уходящих иностранных компаний. По итогам года ожидается, что результат инвестирования будет сопоставим с показателем 2022 года и окажется на уровне 100 млрд рублей», — комментирует партнер консалтинговой компании Станислав Бибик.

Аналитики считают, что сохраняется тенденция снижения доли инвестиций в площадки под девелопмент. Интерес инвесторов смещается в сторону готовых объектов коммерческой недвижимости. Так, с января по июнь доля инвестиций в готовые объекты составила 57%, что является наибольшим показателем с 2019 года.