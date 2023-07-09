В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака

«Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей. Проект поправок планируется к внесению в Государственную думу после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Такая инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом. «Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных "человейников" в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны», — пояснил Леонид Слуцкий. Он также отметил, что участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей.

В мае стало известно, что в России начнут строить многоэтажки из дерева. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается к 2024 году внедрить правила для возведения таких зданий.