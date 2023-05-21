В России начнут строить многоэтажки из дерева

К следующему году Министерство строительства хочет утвердить правила, которые установят нормы для строительства деревянных многоэтажек. Они позволят возводить дома из такого материала высотой в 12 этажей. Первые такие проекты уже находятся в разработке. В частности, речь идёт о гостиничных комплексах в Москве и Подмосковье, а также в Иркутской области, в Карелии и на Кавказе. Здания планируют возводить из деревянных CLT-панелей. Этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен, поэтому подойдет для любых климатических условий в России

Но при этом эксперты считают, что такие проекты вряд ли будут пользоваться популярностью. С одной стороны, современные технологии обеспечивают высокую прочность и огнестойкость древесины, однако общество пока относится к деревянным многоэтажкам с опаской.

Элитную недвижимость в Петербурге стали чаще строить в спальных районах. Сейчас жилье данного сегмента сконцентрировано в трех районах: Адмиралтейском, Центральном и Петроградском. Но эксперты по недвижимости говорят о появлении так называемых «районных элит».