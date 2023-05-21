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Недвижимость

В России начнут строить многоэтажки из дерева

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается к 2024 году внедрить правила для возведения таких зданий. Такие дома в 2,5 раза проще и дешевле строить, говорят эксперты.

Kristin Spalder / Shutterstock.com

К следующему году Министерство строительства хочет утвердить правила, которые установят нормы для строительства деревянных многоэтажек. Они позволят возводить дома из такого материала высотой в 12 этажей. Первые такие проекты уже находятся в разработке. В частности, речь идёт о гостиничных комплексах в Москве и Подмосковье, а также в Иркутской области, в Карелии и на Кавказе. Здания планируют возводить из деревянных CLT-панелей. Этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен, поэтому подойдет для любых климатических условий в России

Но при этом эксперты считают, что такие проекты вряд ли будут пользоваться популярностью. С одной стороны, современные технологии обеспечивают высокую прочность и огнестойкость древесины, однако общество пока относится к деревянным многоэтажкам с опаской.

Элитную недвижимость в Петербурге стали чаще строить в спальных районах. Сейчас жилье данного сегмента сконцентрировано в трех районах: Адмиралтейском, Центральном и Петроградском. Но эксперты по недвижимости говорят о появлении так называемых «районных элит».

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